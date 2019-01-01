Выходные в Ленинградской области

1 и 2 июня в Ленинградской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, областной фестиваль детского и юношеского творчества «XVII Карнавал детства» состоится в Сосновом Бору, в деревне Самушкино Волховского района пройдет историческая реконструкция сражения 1164 года, посвященная 855-й годовщине победы над шведами на реке Воронежке, в исполнении студентов ЛГУ им. А. С. Пушкина.

1 июня

10.00 — праздник "Радуга детства", посвященный Дню защиты детей.

Конкурс рисунков на асфальте, концертно-развлекательная программа, мастер-классы.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.



10.30 — флешмоб-зарядка "Зарядись к лету!", посвященная Дню защиты детей.

Ленинградская область, Выборг, Красная площадь.



11.00 — праздничная программа "Все краски радости", посвященная Дню защиты детей. Открытый конкурс рисунков на асфальте "Красочное Лето".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.



11.00 — "Книжная эстафета солнечного лета" — праздничная программа ко Дню защиты детей совместно с Домом-музеем Ленина в Выборге.

Ленинградская область, Выборг, ул. Рубежная, д. 18, библиотека.



11.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей "Мир глазами детей!".

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 40, социально-культурный комплекс "Космонавт".



11.00 — концертная программа образцового коллектива классической хореографии и современной свободной пластики "Сюрприз", посвященный Дню защиты детей.

Ленинградская область, Выборг, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры.



11.00 — парад-конкурс колясок и детских велосипедов "С пеленок — спортивный ребенок".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 19.



11.00 — праздник "Солнечное настроение или летний МУЛЬТвитамин".

В программе: интерактивная программа для детей и взрослых, танцевальные батлы, мастер-классы по изготовлению кукол и бисероплетению, красочный аквагрим.

Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный, д. 1.



11.00 — праздник "Город счастливого детства", посвященный Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, площадь перед Домом культуры "Железнодорожник".



11.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей.

В программе: конкурс рисунка на асфальте "Мир глазами детей", детский музыкальный спектакль по мотивам сказки "Волшебная лампа Аладдина".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20.



11.30 — игровая программа "Мир полон чудес", посвященная Дню защиты детей.

Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3, стадион.



11.30 — интерактивная программа "Планета детства", посвященная Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.



12.00 — праздник "Ура, каникулы!", посвященный Дню защиты детей.

В программе: игра "Тайна сундука сокровищ Джека Воробья", конкурс рисунка на асфальте, концерт с участием творческих коллективов.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, культурный центр "Юбилейный".



12.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей "В королевстве мыльных пузырей".

В программе: интерактивные игровые площадки, бесплатное катание на аттракционах, театрализованный концерт.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.



12.00 — "Богатырские забавы" — развлекательно-игровая программа с участием гостей-мореходов древнерусской ладьи "Змей Горыныч".

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2, центра культуры и досуга.



12.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры "Горбунки".



12.00 — День защиты детей "Мир на планете — счастливы дети".

В программе: конкурс рисунка на асфальте "Здоровье – это здорово" и детская игровая программа.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.



12.00 — областной фестиваль детского и юношеского творчества "XVII Карнавал детства", посвященный Дню Защиты детей, Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

В программе: яркие номера, интересные игровые и театрализованные представления. В рамках проведения карнавала пройдет танцевальный проект "Мы танцуем в парке!", а также городской семейный конкурс "Ты моя ягодка!", веселые соревнования "Забег фруктов". Выступление вокальных коллективов, солистов, чтецов, театральный фестиваль и спектакль "Пятеро из одного стручка".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград" и территория парка "Белые пески".



12.00 — историческая реконструкция сражения в исполнении студентов Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, посвященная 855-й годовщине со дня победы над шведами на реке Воронежке в 1164 году.

В программе также торжественное открытие праздника, награждение победителей исторической викторины из школ Волховского района, концертно-развлекательная программа, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, встреча молодежной регаты "Путешествие по Волховскому Троеградию из 2019 в 1164 год", стартовавшей в городе Волхове и финиширующей в деревне Самушкино.

Ленинградская область, Волховский район, деревня Самушкино, площадка у Храма Сретения Господня.

12.00 — городской праздник, посвященный Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.



13.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей

Ленинградская область, город Луга, ул. Средняя Заречная, д. 102, Заречный парк.



14.00 — праздничная игровая программа, посвященная Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Кингисепп, Октябрьский бульвар.



14.00 — интеллектуальная игра для детей "Train brain kids".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



14.00 — праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, Дворец культуры.



15.00 — городской праздник "Карамельная страна", посвящённый Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



15.00 — развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей "Как Скоморошка и Домовенок Кузя Лето звали".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18А, центр культуры и досуга".



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд. Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и ФК ВМР (Всеволожск).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Матч между командами "Спартак" (Луга) и "Фаворит" (Выборг).

Ленинградская область, город Луга, стадион.



16.00 — праздник "Город детства", посвященный Дню защиты детей.

В программе: спортивные площадки, театрализованные представления, творческие мастерские, мастер-классы.

Ленинградская область, город Гатчина, пересечение улиц Карла Маркса и Радищева, площадь "Юность".



1 - 2 июня

Межрегиональный фестиваль фольклора и ремёсел "Лужские зори".

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



2 июня

10.30 — фестиваль спортивных семей "Папа, мама, я — спортивная семья!", посвященный Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10, стадион.



12.00 — праздник "День рождения лета".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 29, городской театральный центр "Волшебный Фонарь".



12.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей.

Концертная и игровая программа, футбольный турнир.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Тайцы, ул. Некрасова, д. 1А, футбольное поле.