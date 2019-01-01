Выходные в Ленинградской области

1 июня
10.00 — праздник "Радуга детства", посвященный Дню защиты детей.
Конкурс рисунков на асфальте, концертно-развлекательная программа, мастер-классы.
Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.
10.30 — флешмоб-зарядка "Зарядись к лету!", посвященная Дню защиты детей.
Ленинградская область, Выборг, Красная площадь.
11.00 — праздничная программа "Все краски радости", посвященная Дню защиты детей. Открытый конкурс рисунков на асфальте "Красочное Лето".
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.
11.00 — "Книжная эстафета солнечного лета" — праздничная программа ко Дню защиты детей совместно с Домом-музеем Ленина в Выборге.
Ленинградская область, Выборг, ул. Рубежная, д. 18, библиотека.
11.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей "Мир глазами детей!".
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 40, социально-культурный комплекс "Космонавт".
11.00 — концертная программа образцового коллектива классической хореографии и современной свободной пластики "Сюрприз", посвященный Дню защиты детей.
Ленинградская область, Выборг, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры.
11.00 — парад-конкурс колясок и детских велосипедов "С пеленок — спортивный ребенок".
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 19.
11.00 — праздник "Солнечное настроение или летний МУЛЬТвитамин".
В программе: интерактивная программа для детей и взрослых, танцевальные батлы, мастер-классы по изготовлению кукол и бисероплетению, красочный аквагрим.
Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный, д. 1.
11.00 — праздник "Город счастливого детства", посвященный Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, площадь перед Домом культуры "Железнодорожник".
11.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей.
В программе: конкурс рисунка на асфальте "Мир глазами детей", детский музыкальный спектакль по мотивам сказки "Волшебная лампа Аладдина".
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20.
11.30 — игровая программа "Мир полон чудес", посвященная Дню защиты детей.
Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3, стадион.
11.30 — интерактивная программа "Планета детства", посвященная Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.
12.00 — праздник "Ура, каникулы!", посвященный Дню защиты детей.
В программе: игра "Тайна сундука сокровищ Джека Воробья", конкурс рисунка на асфальте, концерт с участием творческих коллективов.
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, культурный центр "Юбилейный".
12.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей "В королевстве мыльных пузырей".
В программе: интерактивные игровые площадки, бесплатное катание на аттракционах, театрализованный концерт.
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.
12.00 — "Богатырские забавы" — развлекательно-игровая программа с участием гостей-мореходов древнерусской ладьи "Змей Горыныч".
Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2, центра культуры и досуга.
12.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры "Горбунки".
12.00 — День защиты детей "Мир на планете — счастливы дети".
В программе: конкурс рисунка на асфальте "Здоровье – это здорово" и детская игровая программа.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.
12.00 — областной фестиваль детского и юношеского творчества "XVII Карнавал детства", посвященный Дню Защиты детей, Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.
В программе: яркие номера, интересные игровые и театрализованные представления. В рамках проведения карнавала пройдет танцевальный проект "Мы танцуем в парке!", а также городской семейный конкурс "Ты моя ягодка!", веселые соревнования "Забег фруктов". Выступление вокальных коллективов, солистов, чтецов, театральный фестиваль и спектакль "Пятеро из одного стручка".
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград" и территория парка "Белые пески".
12.00 — историческая реконструкция сражения в исполнении студентов Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, посвященная 855-й годовщине со дня победы над шведами на реке Воронежке в 1164 году.
В программе также торжественное открытие праздника, награждение победителей исторической викторины из школ Волховского района, концертно-развлекательная программа, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, встреча молодежной регаты "Путешествие по Волховскому Троеградию из 2019 в 1164 год", стартовавшей в городе Волхове и финиширующей в деревне Самушкино.
Ленинградская область, Волховский район, деревня Самушкино, площадка у Храма Сретения Господня.
12.00 — городской праздник, посвященный Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.
13.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Ленинградская область, город Луга, ул. Средняя Заречная, д. 102, Заречный парк.
14.00 — праздничная игровая программа, посвященная Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Кингисепп, Октябрьский бульвар.
14.00 — интеллектуальная игра для детей "Train brain kids".
Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".
14.00 — праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.
Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, Дворец культуры.
15.00 — городской праздник "Карамельная страна", посвящённый Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.
15.00 — развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей "Как Скоморошка и Домовенок Кузя Лето звали".
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18А, центр культуры и досуга".
16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд. Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и ФК ВМР (Всеволожск).
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.
16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.
Матч между командами "Спартак" (Луга) и "Фаворит" (Выборг).
Ленинградская область, город Луга, стадион.
16.00 — праздник "Город детства", посвященный Дню защиты детей.
В программе: спортивные площадки, театрализованные представления, творческие мастерские, мастер-классы.
Ленинградская область, город Гатчина, пересечение улиц Карла Маркса и Радищева, площадь "Юность".
1 - 2 июня
Межрегиональный фестиваль фольклора и ремёсел "Лужские зори".
Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.
2 июня
10.30 — фестиваль спортивных семей "Папа, мама, я — спортивная семья!", посвященный Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10, стадион.
12.00 — праздник "День рождения лета".
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 29, городской театральный центр "Волшебный Фонарь".
12.00 — праздник, посвященный Дню защиты детей.
Концертная и игровая программа, футбольный турнир.
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Тайцы, ул. Некрасова, д. 1А, футбольное поле.