Выходные в Ленинградской области

25 мая
10.00 — турнир Гатчины по самбо.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чехова, д. 9А, универсальный спортивный зал "Маяк".
11.00 — праздник "Никола весенний" в честь Дня памяти Святителя Николая Чудотворца.
В программе: благодарственный молебен святителю Николаю Чудотворцу; экскурсия в музей Ижорской культуры; круглый стол "Общая православная вера и исторический путь развития коренных малочисленных народов, проживающих на Сойкинской земле".
Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 6, культурно-досуговый центр.
11.30 — марафон долголетия: соревнования по скандинавской ходьбе.
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр "Кавголово".
11.30 — фестиваль "Вуокса — река дружбы".
В программе: торжественное открытие фестиваля, конкурсы, танцевальное шоу "Хороводы на Вуоксе", мастер-классы по оздоровительной дыхательной гимнастике, по управлению парусом и катанию на сабе.
Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево, "Лосевский курорт".
12.00 — первенство города Тихвина по боксу.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, д. 45, молодежно-спортивный центр.
12.00 — городской праздник в Гатчине, посвященный Дню российского предпринимательства.
В программе концерт и ярмарка.
Ленинградская область, город Гатчина, пересечение ул. Соборной и ул. Красной.
12.30 — весенний чувашский народный праздник "Акатуй".
В программе: концерт творческих коллективов, выставка изделий
декоративно-прикладного искусства, чувашские национальные игры и спортивные состязания, национальная кухня.
В концертной программе примут участие творческие коллективы и артисты чувашской эстрады: детский фольклорный ансамбль "Асамат"; фольклорный ансамбль "Юрату"; ансамбль народной песни "Атай" (Чувашская Республика), хореографический ансамбль "Кевер", солисты-лауреаты различных конкурсов.
Ленинградская область, город Всеволожск, парк музея-усадьбы "Приютино".
13.00 — XIII детский конкурс-фестиваль "Дотянуться до небес".
Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылёво, д. 2, культурно-спортивный комплекс.
13.00 — награждение победителей конкурса творческих работ "Книги в моей семье".
Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.
15.00 — концерт ансамблевой музыки с участием преподавателей и учащихся детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, концертный зал.
15.00 — развлекательная программа "Когда семья вместе — так и душа на месте".
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18, центр культуры и досуга.
16.00 — чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по футболу.
Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Электрон" (Великий Новгород).
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
18.00 — средневековый концерт-карнавал "Майское дерево".
Праздник обновления жизни и воскрешения весны, уходящий своими корнями в далекую древность. Многочисленные участники в стилизованных костюмах, музыканты и танцоры создадут атмосферу средневекового маскарада. Замок вновь наполнится прекрасными дамами и рыцарями, героями и злодеями из старинных баллад.
Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.
20.00 — рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П." и фотокросс.
Вход свободный.
Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, д. 15, молодежный досуговый центр "Восход".
25 — 26 мая
Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по хоккею на траве среди девушек 13-14 лет.
Ленинградская область, Выборг, ул. Выборгская, д. 27.
25 — 26 мая
Чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо.
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 45, спортивно-досуговый центр "Атлант".
25 — 26 мая
Всеволожский турнир детского дворового футбола "6х6".
Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, ул. Березовая, спортивная площадка.
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, д. 48, футбольное поле.
26 мая
10.00 — турнир по настольному теннису среди семейных команд, посвященный Дню защиты детей.
Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д. 13 А, спортивно-молодежный центр.
10.00 — День деревни Большая Вруда.
В программе: работа торговых точек, выступление народного хора русской песни, праздничный концерт "Моя малая Родина", игровая программа.
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большая Вруда, площадь перед Домом культуры.
10.00 — открытый Кубок города Гатчины по гиревому спорту.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".
11.00 — весенняя Выборгская регата.
Ленинградская область, Выборг, акватория залива Салакка-Лахти.
11.00 — XIV Выборгский полумарафон.
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
12.00 — городская танцевальная акция "Танцы лета".
Флеш-моб с участием молодежных танцевальных коллективов.
Ленинградская область, город Кингисепп, Октябрьский бульвар.
14.00 — концертно-развлекательная программа детских творческих коллективов "Мы танцуем и поем, очень весело живем".
Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.
14.00 — фольклорный праздник "Красная горка".
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, культурно-спортивный центр.
14.00 — юбилейный концерт заслуженного работника культуры Российской Федерации Сергея Пискарева "Балалаечка на бис".
Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс".
14.00 — концерт народного ансамбля танца "Русь" и арт-студии "Апельсин".
Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры "Железнодорожник".
17.00 — домашний матч футбольного клуба "Ленинградец", сезон 2018-2019.
Матч между командами "Ленинградец" (Ленинградская область) и "Торпедо" (Владимир).
Вход свободный.
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 100, "Нова Арена".
17.00 — отчетный концерт танцевальной группы заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца "Северные узоры".
Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1,
Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова.