Выходные в Ленинградской области

25 и 26 мая в Ленинградской области в деревне Вистино отпразднуют «Николу весеннего», в Лосево состоится фестиваль «Вуокса — река дружбы», в Выборгском замке пройдет средневековый концерт-карнавал «Майское дерево», Тосно принимает чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо, в Выборге пробегут полумарафон.

25 мая

10.00 — турнир Гатчины по самбо.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чехова, д. 9А, универсальный спортивный зал "Маяк".

11.00 — праздник "Никола весенний" в честь Дня памяти Святителя Николая Чудотворца.

В программе: благодарственный молебен святителю Николаю Чудотворцу; экскурсия в музей Ижорской культуры; круглый стол "Общая православная вера и исторический путь развития коренных малочисленных народов, проживающих на Сойкинской земле".

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 6, культурно-досуговый центр.

11.30 — марафон долголетия: соревнования по скандинавской ходьбе.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр "Кавголово".

11.30 — фестиваль "Вуокса — река дружбы".

В программе: торжественное открытие фестиваля, конкурсы, танцевальное шоу "Хороводы на Вуоксе", мастер-классы по оздоровительной дыхательной гимнастике, по управлению парусом и катанию на сабе.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево, "Лосевский курорт".

12.00 — первенство города Тихвина по боксу.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, д. 45, молодежно-спортивный центр.

12.00 — городской праздник в Гатчине, посвященный Дню российского предпринимательства.

В программе концерт и ярмарка.

Ленинградская область, город Гатчина, пересечение ул. Соборной и ул. Красной.

12.30 — весенний чувашский народный праздник "Акатуй".

В программе: концерт творческих коллективов, выставка изделий

декоративно-прикладного искусства, чувашские национальные игры и спортивные состязания, национальная кухня.

В концертной программе примут участие творческие коллективы и артисты чувашской эстрады: детский фольклорный ансамбль "Асамат"; фольклорный ансамбль "Юрату"; ансамбль народной песни "Атай" (Чувашская Республика), хореографический ансамбль "Кевер", солисты-лауреаты различных конкурсов.

Ленинградская область, город Всеволожск, парк музея-усадьбы "Приютино".

13.00 — XIII детский конкурс-фестиваль "Дотянуться до небес".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылёво, д. 2, культурно-спортивный комплекс.

13.00 — награждение победителей конкурса творческих работ "Книги в моей семье".

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.

15.00 — концерт ансамблевой музыки с участием преподавателей и учащихся детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, концертный зал.

15.00 — развлекательная программа "Когда семья вместе — так и душа на месте".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18, центр культуры и досуга.

16.00 — чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по футболу.

Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Электрон" (Великий Новгород).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".

18.00 — средневековый концерт-карнавал "Майское дерево".

Праздник обновления жизни и воскрешения весны, уходящий своими корнями в далекую древность. Многочисленные участники в стилизованных костюмах, музыканты и танцоры создадут атмосферу средневекового маскарада. Замок вновь наполнится прекрасными дамами и рыцарями, героями и злодеями из старинных баллад.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.

20.00 — рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П." и фотокросс.

Вход свободный.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, д. 15, молодежный досуговый центр "Восход".



25 — 26 мая

Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по хоккею на траве среди девушек 13-14 лет.

Ленинградская область, Выборг, ул. Выборгская, д. 27.



25 — 26 мая

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо.

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 45, спортивно-досуговый центр "Атлант".



25 — 26 мая

Всеволожский турнир детского дворового футбола "6х6".

Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, ул. Березовая, спортивная площадка.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Заневка, д. 48, футбольное поле.



26 мая

10.00 — турнир по настольному теннису среди семейных команд, посвященный Дню защиты детей.

Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д. 13 А, спортивно-молодежный центр.



10.00 — День деревни Большая Вруда.

В программе: работа торговых точек, выступление народного хора русской песни, праздничный концерт "Моя малая Родина", игровая программа.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большая Вруда, площадь перед Домом культуры.



10.00 — открытый Кубок города Гатчины по гиревому спорту.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".



11.00 — весенняя Выборгская регата.

Ленинградская область, Выборг, акватория залива Салакка-Лахти.



11.00 — XIV Выборгский полумарафон.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



12.00 — городская танцевальная акция "Танцы лета".

Флеш-моб с участием молодежных танцевальных коллективов.

Ленинградская область, город Кингисепп, Октябрьский бульвар.



14.00 — концертно-развлекательная программа детских творческих коллективов "Мы танцуем и поем, очень весело живем".

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



14.00 — фольклорный праздник "Красная горка".

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Яльгелево, культурно-спортивный центр.



14.00 — юбилейный концерт заслуженного работника культуры Российской Федерации Сергея Пискарева "Балалаечка на бис".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс".



14.00 — концерт народного ансамбля танца "Русь" и арт-студии "Апельсин".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры "Железнодорожник".



17.00 — домашний матч футбольного клуба "Ленинградец", сезон 2018-2019.

Матч между командами "Ленинградец" (Ленинградская область) и "Торпедо" (Владимир).

Вход свободный.

Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 100, "Нова Арена".



17.00 — отчетный концерт танцевальной группы заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца "Северные узоры".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1,

Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова.