Выборжцы выбрали лучший короткометражный фильм года

Фестиваль уличного кино прошел в Выборге уже в третий раз. Выборжцы посмотрели 10 короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами за последний год, и выбрали лучший.

Отбор фильмов на Фестиваль уличного кино достаточно жесткий. Организаторы отсмотрели свыше тысячи короткометражек, а в программу вошли всего 10. Почти все работы уже участвовали в престижных конкурсах и фестивалях. Четыре ленты, к примеру, в этом году выставлялись на Кинотавре. Но этих фильмов нет в открытом доступе. Так что, выборжцам, можно сказать, выпала уникальная возможность увидеть авторское кино.

Кстати, и актеры во многих фильмах снимались вполне себе звездного масштаба. Например, Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль.

Организовали уличный кинозал во дворе на Мира, 3. С согласованиями организаторам помогла администрация Выборга, а с электроснабжением и стульями – ТСЖ дома. По подсчетам организаторов фестиваля, показ в Выборге посетили 400 человек. Они же и выбрали лучший фильм конкурсной программы.

Большинство голосов выборжцы отдали фильму "Миллиард" Евгения Дудчака. Голосовали, кстати, светом фонариков и телефонов. Результаты выбора зрителей жюри передаст в штаб фестиваля, где лучший фильм года определят по итогам показов во всех городах, принимающих участие в фестивале. Ожидается, что уличные показы пройдут приблизительно в 1000 городах России. Их посетят более миллиона зрителей.