Выборжцы - в числе призеров областного конкурса "Лучший по профессии"

В преддверии Дня работника торговли в Гатчине прошел Первый форум потребительского рынка Ленинградской области. В состав выборгской делегации вошли бизнесмены, специалисты районной администрации и центра поддержки предпринимательства.

В рамках форума были названы победители и призеры конкурса "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" в 2019 году, среди которых – представители Выборгского района:

- I место в номинации "Мастер по ремонту бытовой техники" завоевал Александр Ковязин;

- II место в номинации "Лучший повар" занял Алексей Шиманович;

- III место в номинации "Лучший кондитер" - у Любови Казариновой.

Кроме того, на церемонии награждения был отмечен Александр Нисторович - победитель всероссийского конкурса "Торговля России-2019" в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" (кофейня "Выборгский трамвай").