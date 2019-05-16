Выборжцы размышляют о "Ночи музеев"

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Для жителей и гостей Выборга подготовлена насыщенная программа.

Свои двери распахнут Выборгский объединенный музей—заповедник, Парк Монрепо, Выставочный центр "Эрмитаж — Выборг" и другие музейные площадки нашего города. Часы работы некоторых из них будут продлены до полуночи. Популярность акции с каждым годом растет. О своем интересе к "Ночи музеев" и желании принять в ней участие говорят и жители нашего города.