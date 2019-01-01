Выборжцев и гостей города приглашают на "Выборгский пикник"

Гастрономический фестиваль предпринимательства «Выборгский пикник» пройдет в нашем городе в ближайшие выходные.

В этом году в нём планируют принять участие 28 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе девять предприятий общественного питания из Выборга. Под открытым небом на специально оборудованной площадке будет выстроен гастрономический городок. В центре расположится крытая площадка для проведения мастер-классов. Главная задача этой площадки - организация фирменного мастер-класса каждого участника фестиваля в режиме нон-стоп на протяжении всех двух дней.

Тема в этом году утверждена в соответствии с Годом ЗОЖ в Ленобласти: приготовление блюд "здоровой кухни".

Гостей фестиваля ждет дегустация фирменных блюд и напитков, розыгрыш подарочных сертификатов, призы и подарки от предприятий г. Выборга. Будет организована стилизованная фотозона с моментальной печатью фото; планируется выступление вокалистов детского центра "Карамельки" и группы Bloomticket.

"Выборгский пикник" будет проходить в течение двух дней - 27 и 28 июля - с 11 до 18 часов на набережной 40-летия ВЛКСМ.