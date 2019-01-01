Выборгский суд отправил студентов российских вузов в Сирию и Египет

В Выборгском городском суде два иностранца приговорены к штрафу и выдворению из страны. Об этом нам сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

19 июня на выборгском автовокзале внимание пограничников привлекли двое молодых мужчин арабской внешности. Среди их объемного багажа была надувная лодка и мотор к ней. Туристов задержали. Выяснилось, что один из путешественников - 27-летний гражданин Арабской Республики Египет, другой - 30-летний гражданин Сирийской Арабской Республики. Оба являются студентами государственных вузов, расположенных в г. Челябинске и г. Тамбове соответственно. Путешественники признались в намерении незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Финляндию. Решением Выборгского городского суда им назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением с территории Российской Федерации.