Выборгский суд оштрафовал уклониста

К 10 тысячам рублей штрафа приговорили жителя Каменногорска за уклонение от призыва. Теперь он ждет новую повестку из военкомата.

Выборгский городской суд Ленобласти вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Каменногорска. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщили нам в городской прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что молодой человек, не имея права на освобождение и отсрочку от призыва, игнорировал повестки из военкомата и не прибыл туда во время осеннего призыва. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

После погашения штрафа молодому человеку будет вновь вручена повестка с вызовом в военкомат.