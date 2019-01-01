Выборгский район - первый по рыбе 

Ленинградская область увеличивает объёмы добычи рыбы. Результаты работы были представлены на международном рыбопромышленном форуме. С начала года промысловики выловили почти 13 тыс. тонн рыбы – почти на 40% больше, чем в 2018-м. В текущем году из регионального бюджета на поддержку отрасли выделено порядка 120 млн рублей. Выборгский район в 2019 году планирует вырастить почти 5 тыс. тонн рыбоводной продукции. И по улову рыбы, и по ее производству муниципальное образование занимает первое место в Ленинградской области.