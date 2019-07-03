Выборгский пенсионер угодил под статью "хулиганство"

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении 64-летнего жителя Выборга.

24 августа в 20.45 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении во дворе дома на 4-й Заречной улице. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Было установлено, что утром того же дня между 55-летним мужчиной и 54-летней женщиной произошел конфликт из-за места выгула собак. Участница конфликта рассказала об этом своему 64-летнему мужу, работающему сторожем в магазине. Тот взял принадлежащий ему газовый пистолет и направился к дому обидчика своей жены. Между мужчинами произошел конфликт, и газовый пистолет у нападавшего был отобран. Тогда он вернулся домой, взял ружье и вторично пришел к дому 55-летнего мужчины, где стал требовать возврата газового пистолета. При этом он разбил стекло в его автомобиле. Оппоненту удалось отобрать у агрессивного мужчины оружие и связать его. Затем после чего мститель был передан сотрудникам полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.