Выборгский лыжник завоевал очередную медаль на Всероссийских соревнованиях

С 12 по 14 июля в Муроме впервые проходили соревнования IV этапа Кубка России по гонкам на лыжероллерах, посвященные Олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта по лыжным гонкам Алексею Прокуророву.

В первый день спортсмены соревновались в масс-старте свободным стилем на дистанциях 21 км (юниоры). Павел Макаров занял 5-е место, уступив первой тройке всего пять секунд.

Во второй день в спринте на 200 метров Павел завоевал бронзовую медаль.

По итогам трёх этапов кубка России наш земляк занимает 2 место в общем зачёте. Следующий важнейший старт в рамках Первенства России состоится через две недели в Токсово.

