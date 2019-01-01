Выборгские предприниматели смогут получить "Бизнес-признание"

15 мая завершается приём заявок на конкурс "Бизнес-признание" от предпринимателей Ленинградской области.

Конкурс пройдет с 17 по 24 мая в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области. Номинаций всего семь. Это "Женский проект", "Проект в сфере здорового образа жизни", "Бизнес в сфере нестационарной торговли", "Стартап в сфере производства сувениров", "Экофермер Ленинградской области", "Бизнес в сфере развития комфортной городской среды", "Бизнес в сфере экологии". Победители в каждой номинации получат гранты в форме субсидий в размере 100 тыс. рублей. За второе место - 70 тыс., за третье – 40 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках Недели предпринимательства состоятся мастер-классы и тренинги, квесты, круглые столы, деловые игры. Подробная информация об участии в конкурсе размещена на портале Фонда поддержки предпринимательства.