Выборгские дзюдоисты показали отличные результаты на соревнованиях в Тосно и в Сестрорецке

Выборгские дзюдоисты стали призёрами областного чемпионата по дзюдо. Он проходил 11 мая в городе Тосно. Пять спортсменов спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" приняли участие в соревнованиях и заняли призовые места. 1 место у Ксении Ивановой, Серебро у Людмилы Ляшенко, Романа Кундухова и Игоря Ананьина. Гасан Алиев на 3 месте.Тренируют ребят Борис Кузнецов и Александр Смирнов. В этот же день в Сестрорецке на XXXI традиционном турнире по дзюдо "Белые Ночи 2019" среди юношей 2006 - 2007 годов рождения фаворитовцы Денис Курочкин и Артем Деляев завоевали "бронзу". Тренирует ребят Александр Егоров.