Выборгские велогонщики принесли области второе место на всероссийских соревнованиях

7 августа в Саранске завершились финальные соревнования IX Летней Спартакиады учащихся России по велосипедному спорту на шоссе. В них приняли участие 255 юношей и девушек из 30 регионов страны.

По итогам трех соревновательных дней команда Ленобласти, которую представляли спортсмены выборгского "Фаворита", занимала третье общекомандное место. А в заключительный соревновательный день команда Ленобласти сделала поистине чемпионский рывок: Роман Ермаков завоевал серебряную медаль в гонке-критериуме, Иван Анисимов стал четвертым... Благодаря слаженным действиям сборная Ленинградской области сумела завоевать второе общекомандное место среди всех регионов страны!

Председатель Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков так прокомментировал выступление нашей команды "Выборжцы просто молодцы! Имея серьезные финансовые трудности, самая молодая и самая малочисленная команда стала второй в России! Это серьезное достижение тренерского и административного состава спортшколы олимпийского резерва "Фаворит".

Стоит также отметить помощь в подготовке спортсменов областного центра спортивной подготовки "Ижора", который финансировал поездки сборной юношей и девушек на необходимые тренировочные сборы и соревнования".