Выборгские велогонщицы стали первыми в гонке "Мемориал Никифорова"

В Межрегиональных соревнованиях по многодневной гонке "XII Мемориал В.Ф. Никифорова" среди девушек 2004 -2006 года рождения участвовали 22 спортсменки, семь из них - члены команды "Фаворит". Лучшие результаты показали Евгения Степанова в индивидуальной гонке на 10 км и Анжелика Иванова в групповой гонке на 36 км. Серебряными призерами стали Анна Назарова и Анжелика Иванова. Бронзовую награду завоевала Евгения Степанова. Победительницей в номинации "Активный гонщик" стала Ксения Морозова.

Выборгская команда заняла первое место. Тренируют девушек Даниил Редаков и Даниил Андреев.