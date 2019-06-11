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11 июня, 11:16

Выборгские супергерои боролись с мусорным драконом

На Батарейной горе прошла экологическая акция "Чистые игры". Экоквест организовали активисты общественного движения "Зеленое будущее" при поддержке районной администрации и Дома молодежи. Выборг уже в третий раз стал участником всероссийского проекта: в 2017-м волонтеры-рыцари работали под мостом Дружбы. В 2018-м – здесь же; а ковбои и индейцы убирали мусор в зеленой зоне за стадионом "Авангард"...
 

Метки батарейная горазеленое будущееэкологический квест
Категории Сюжеты