В Выборге раскрыто преступление, совершённое четверть века назад

Благодаря профессионализму выборгских следователей удалось раскрыть преступление 25-летней давности.

В июне 1994 года в Выборгском районе в больнице скончался 31-летний мужчина. По факту его смерти вскоре было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство). Но в этом же году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено с формулировкой "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". И вот через 25 лет - в июне 2019 года руководителем следственного отдела по г. Выборгу принято решение о возобновлении предварительного следствия: была установлена причастность ранее неоднократно судимого 52-летнего местного жителя к совершению этого преступления.

Следователем проведена кропотливая работа по установлению психологического контакта с подозреваемым, в результате чего последний дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления. Его показания и иные доказательства подтвердили версию следствия.

Установлено, что 20 июня 1994 года житель пос. Рощино и его знакомый, проживающий неподалеку, пили спирт. Между мужчинами произошла ссора. В ходе потасовки хозяин квартиры толкнул собутыльника на газовую плиту с включенными конфорками, в результате чего одежда потерпевшего, пропитанная спиртом, загорелась. Потушив на приятеле одежду, подозреваемый прогнал его. Впоследствии тот скончался в больнице.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются следственные действия.