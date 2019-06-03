На его реализацию из Федерального бюджета будет выделено около полумиллиона рублей. Автор идеи - заместитель главы администрации Первомайского поселения и поисковик отряда "Красный Выборжец" Александр Колоярский.
Выборгские школьники смогут «прикоснуться к войне»
Историко-патриотический проект создания мобильной интерактивной выставки «Прикосновение к войне» оказался в числе победителей Фонда Президентских грантов.
На его реализацию из Федерального бюджета будет выделено около полумиллиона рублей. Автор идеи - заместитель главы администрации Первомайского поселения и поисковик отряда "Красный Выборжец" Александр Колоярский.
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