Выборгские моряки отметили день ВМФ

Главное пожелание к празднику у всех опрошенных моряков было одно - хочется видеть больше тельняшек на улицах. Но увы, цветы к памятникам воинской славы возлагали накануне ветераны и молодежь. Но не военные моряки.

Выборг – портовый город с давними морскими традициями – отметил День Военно-морского флота. Праздник начался с подъема флага морских крепостей России на башне св.Олафа, а торжественные мероприятия - с возложения цветов к памятникам людей, чьи имена тесно связаны со славой российского флота. Ветераны, молодежь, официальные лица побывали у памятников Петру I и генерал-адмиралу Апраксину.

С полудня на Рыночной площади для горожан шел концерт с участием творческих коллективов Выборга. А еще на набережной, где все предыдущие годы проходили основные мероприятие Дня ВМФ, полевая кухня угощала гостей макаронами по-флотски.

Конечно, бывших моряков не бывает. И набережная и площадь были полны тельняшек и бескозырок. Но за последнее время у этого праздника в Выборге появился существенный ностальгический налет: пятый год День ВМФ проходит у нас фактически без главных его участников – военных моряков. Вместо них в праздничном городе хозяйничают дети.

Напомним, переформирование и реструктуризацию учебного отдела Ленинградской военно-морской базе ВМФ, к которому относилась и выборгская "учебка", провели в 2014 годах. Учебный отряд перевели в Санкт-Петербург. В Выборге пока остались только пустующие корпуса "учебки"… Да традиция отмечать День ВМФ.

В истории русского военного флота в равной степени трагическая и героическая. Но главное, что она еще не окончена. И как знать, может благодаря таким мощным городским торжествам, у нас еще вырастут из юных романтиков новые Бутаковы и Нахимовы. С праздником вас, моряки!