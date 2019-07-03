Выборгские легкоатлеты обновили медальную "копилку"

В Санкт-Петербурге прошли традиционные легкоатлетические соревнования памяти заслуженных тренеров СССР и России.

На стадионе "Приморец" состязались спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии и Ленинградской области, в том числе шесть воспитанников СШОР "Фаворит".

София Пичугина победила в метании молота с личным рекордом, превышающим норматив мастера спорта. Второе место у Юлии Вороновой. Среди мужчин в метании молота победил Михаил Буторин. Второе место у Валерия Малышева. Денис Герасимов стал вторым в метании диска среди мужчин. В беге на 400 метров среди мужчин Илья Ефимов установил личный рекорд. Тренируют спортсменов Елена и Алексей Волковы.