Выборгские команды заняли призовые места на турнире памяти Михаила Острунского

Турнир по волейболу памяти Михаила Острунского собрал в Выборге более 30 команд из Выборгского района, Санкт-Петербурга, городов Ленинградской области. Порядка пятисот человек сошлись в борьбе за медали и чемпионские титулы престижных соревнований. Уже 29 лет подряд проводят этот турнир, отдавая дань памяти волейболисту, который буквально жил этим видом спорта и умел заразить других своей любовью...