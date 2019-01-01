Выборгские хоккеисты поборются за Кубок «Игора 2019»



17 и 18 августа на ледовой арене курорта "Игора" состоится один из самых престижных предсезонных турниров любительского хоккея Санкт-Петербурга – Кубок "Игора 2019". Турнир имеет давние традиции и проводится уже в седьмой раз. В этом году за кубок поборются 9 команд:

1. Невский Фронт (Санкт-Петербург)

2. Звезда (Санкт-Петербург)

3. Сборная СПбХЛ (Санкт-Петербург)

4. Барка (Вышний Волочек)

5. Союз (Санкт-Петербург)

6. Ладога (Выборг)

7. Пассажирский порт Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)

8. Хаски (Санкт-Петербург)

9. ЛР-С (Санкт-Петербург)

Организатором турнира выступает Санкт-Петербургская хоккейная лига (СПбХЛ) - крупнейшая непрофессиональная лига в Европе, насчитывающая 25 дивизионов, свыше 270 команд и порядка 6000 игроков.

Расписание игр:

• 17 августа с 10:00 до 21:30

• 18 августа с 10:00 до 21:30