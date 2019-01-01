17 и 18 августа на ледовой арене курорта "Игора" состоится один из самых престижных предсезонных турниров любительского хоккея Санкт-Петербурга – Кубок "Игора 2019". Турнир имеет давние традиции и проводится уже в седьмой раз. В этом году за кубок поборются 9 команд:
1. Невский Фронт (Санкт-Петербург)
2. Звезда (Санкт-Петербург)
3. Сборная СПбХЛ (Санкт-Петербург)
4. Барка (Вышний Волочек)
5. Союз (Санкт-Петербург)
6. Ладога (Выборг)
7. Пассажирский порт Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
8. Хаски (Санкт-Петербург)
9. ЛР-С (Санкт-Петербург)
Организатором турнира выступает Санкт-Петербургская хоккейная лига (СПбХЛ) - крупнейшая непрофессиональная лига в Европе, насчитывающая 25 дивизионов, свыше 270 команд и порядка 6000 игроков.
Расписание игр:
• 17 августа с 10:00 до 21:30
• 18 августа с 10:00 до 21:30
Выборгские хоккеисты поборются за Кубок «Игора 2019»
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