Выборгские бизнесмены - в числе лучших

Накануне Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, губернатор Александр Дрозденко вручил знаки "Почетный предприниматель Ленинградской области".

На торжественное мероприятие собрались участники и победители конкурса "Бизнес-признание-2019". В числе лучших и представители Выборгского района. В номинации "Стартап в сфере производства сувениров" 2-е место заняла руководитель студии овощной флористики Анна Панфилова, в сфере нестационарной торговли отмечен выборгский предприниматель Евгений Улитин. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Александр Дрозденко отметил, что в Ленобласти растет количество представителей малого и среднего бизнеса. Оборот малых предприятий по итогам прошлого года составил 630 млрд рублей.