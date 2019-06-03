Выборгские барабанщицы "достучались" до мирового рекорда

На Дне города в Санкт-Петербурге ансамбли из разных городов России, в том числе и из Выборга, исполнили праздничное крещендо, которое длилось более 11 минут. Музыканты вступали последовательно, каждый следующий — на первый и третий счет. Специально для того, чтобы зафиксировать достижение, в Петербург из Лондона прибыла комиссия во главе с представителем Книги Гиннесса. Он насчитал одновременную игру 556 барабанщиков...