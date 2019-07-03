Выборгская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

Цель акции - привлечь внимание общественности к возможности досудебного урегулирования разногласий, а также повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Выборг, Таможенный проезд, 6, каб. № 105.
Предварительная запись по телефонам: (81378) 59-284, 59-393.
Внимание: действует пропускной режим. Для прохода в служебно-производственное здание Выборгской таможни нужно иметь при себе паспорт.