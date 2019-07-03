Выборгская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

23 августа с 10 до 13 часов сотрудники правового отдела Выборгской таможни проведут акцию «На что жалуетесь?».

Цель акции - привлечь внимание общественности к возможности досудебного урегулирования разногласий, а также повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Выборг, Таможенный проезд, 6, каб. № 105.

Предварительная запись по телефонам: (81378) 59-284, 59-393.

Внимание: действует пропускной режим. Для прохода в служебно-производственное здание Выборгской таможни нужно иметь при себе паспорт.