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Сегодня, 10:31

Выборгская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

23 августа с 10 до 13 часов сотрудники правового отдела Выборгской таможни проведут акцию «На что жалуетесь?».

Цель акции - привлечь внимание общественности к возможности досудебного урегулирования разногласий, а также повысить эффективность института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности. 
Мероприятие пройдет по адресу: г. Выборг, Таможенный проезд, 6, каб. № 105. 
Предварительная запись по телефонам: (81378) 59-284, 59-393.
Внимание: действует пропускной режим. Для прохода в служебно-производственное здание Выборгской таможни нужно иметь при себе паспорт.

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