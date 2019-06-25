Выборгская молодежь принимает участие в форуме "Ладога-2019"

В этом году образовательный форум "Ладога-2019" собрал почти 800 активистов из 52 регионов России. В этом году программа мероприятия претерпела кардинальные изменения. Теперь организаторы - комитет по молодежной политике Ленинградской области - опираются на уровень компетенции и навыки участников, которых разделены на три потока: активисты, профессионалы и лидеры. В рамках форума некоторым предстоит защитить свои проекты и при одобрении жюри получить финансирование.