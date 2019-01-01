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Сегодня, 16:42

Выборг вошел в первую десятку городов по числу туристов на жителя

ТОП-10 исторических городов страны по туристической посещаемости на душу населения составляют города Золотого кольца России во Владимирской, Ивановской, Московской и Ярославской областях и города в Республике Татарстан, Вологодской, Ленинградской и Нижегородской областях. Рейтинг опубликовал портал ТурСтат.
Выборг в этом списке на 8-м месте (13 туристов на жителя). Возглавляют десятку Плёс Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя) и Суздаль Владимирской области (162 туриста на жителя).  Замыкает десятку Великий Устюг Вологодской области (9 туристов на жителя).
В рейтинге не учитывались города-курорты.

Метки рейтингтуризм
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