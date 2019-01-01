Выборг присоединился к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!"

Всероссийская акция "Подари мне жизнь!" проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ и приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

С 9 по 15 июля Выборгская межрайонная больница планирует распространять информационные материалы, организовывать просмотр видеоматериалов, проводить просветительские беседы - о вреде абортов, о венерических заболеваниях, скрининговые обследования женщин врачами-гинекологами. Сотрудники библиотеки Алвара Аалто к акции подготовили книжную выставку под названием "Здоровье женщины".

9 июля в 15 часов в конференц-зале городской поликлиники все желающие приглашаются на публичные лекции на темы: "Урологическое здоровье здоровье женщины" и "Венерические заболевания и заразные кожные болезни".

Кроме того, с 15 по 19 июля с 9.00 до 16.00 будет работать телефон доверия по вопросам профилактики ранней беременности. Консультацию проведет врач-гинеколог высшей категории Тамара Цирлинг. Молодые люди смогут задать вопросы по проблемам интимного здоровья и контрацепции. Номер телефона доверия 8 (81378) 74-513.

По всем вопросам можно обратиться к заведующей профилактическим

отделением Оксане Романовой в кабинет № 117 городской поликлиники или по телефону 3-46-95.