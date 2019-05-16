Выборг примет участников соревнований по спортивному ориентированию

Областной этап «Российского Азимута 2019» пройдёт 18 мая в Выборге.

Организатором соревнований выступает федерация спортивного ориентирования г. Выборга и Выборгского района при информационной поддержке комитета спорта, культуры и молодежной политики выборгской администрации.

18 мая на территории стадиона "Авангард" (ул. Физкультурная 2) с 10:00 будет проходить регистрация участников. Каждый желающий принять участие в состязании получит знания основ спортивного ориентирования и сможет применить их на практике, получив спортивную карту дистанции. Начало соревнований в 11:00.

Первым 200 финишировавшим участникам вручат памятные футболки.