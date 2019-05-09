Выборг примет участников педагогического форума 20-22 мая

Всероссийский форум «Педагог: профессия, призвание, искусство» пройдет в Выборге 20-22 мая.

Регистрация на участие уже открыта. Планируется, что в Выборг приедут более 500 педагогов, представителей органов власти, общественных организаций и экспертов из России, Белоруссии и Казахстана.

Молодые специалисты соберутся для обмена опытом и развития творческого и интеллектуального потенциала. Важным вопросом для обсуждения станет реализация программы "Земский учитель", инициированная Президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию РФ в феврале этого года.

У участников форума также будет возможность познакомиться с достопримечательностями города, принять участие в квесте и посетить рыцарский турнир.