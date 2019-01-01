Выборг отметит 75-ю годовщину освобождения города исторической реконструкцией

15 июня в нашем городе пройдет военно-исторический фестиваль, посвященный памятной дате - освобождению Выборга 20 июня 1944 года.

В 12:00 в парке им. Ленина начнут работу исторические выставочные экспозиции, которые расскажут о разведке и контрразведке Рабоче-Крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подвиге танкистов, артиллеристов, связистов, полевых медиков РККА. Также будут представлены лагерь и артиллерийская позиция противника. Все экспозиции будут открыты до 18 часов.

В 14:00 на Рыночной площади состоится торжественное открытие мероприятия, затем в течение часа зрителям представят реконструкцию боев Выборгской наступательной операции, от начала артподготовки 10 июня 1944 года и прорыва линии обороны финских войск на Карельском перешейке до освобождения Выборга 20 июня 1944 года.

Порядка 200 реконструкторов - членов военно-исторических клубов воспроизведут эпизоды сражений бойцов Красной Армии и финских войск. В бою будут применены советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки.

Организаторы отмечают, что для зрелищности будет использована имитация выстрелов из артиллерийских орудий, стрелкового и тяжелого вооружения тех времен. Кульминацией действа станет штурм Выборга и водружение красного знамени.

В этот день жителей и гостей города ждёт концертная программа, а также работа исторической фото-зоны, где каждый желающий сможет сфотографироваться с участниками реконструкции и примерить военную форму.

Экспозиции военно-исторической техники и вооружения будут работать до 22:00.

Всего планируется задействовать 30 единиц колесной техники, танков и артиллерии.

Организаторами фестиваля выступают: правительство Ленинградской области, администрация Выборгского района, ОО "Фаворит Выборг".

Внимание: в связи с проведением мероприятия С 22 часов 13 июня до 22 часов 15 июня будут перекрыты для движения автотранспорта:

- ул. Красноармейская (от ул. Крепостной до наб. 40-летия ВЛКСМ),

- ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской),

- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской).

С 17 часов 14 июня до 22:00 15 июня закроют для движения ул. Пионерскую (от наб. 40-летия ВЛКСМ до Банковского переулка).