Выборг остался без воды

Авария случилась на единственном водоотводе, идущем от водоочистных сооружений в город. Сообщение о прорыве водопроводной трубы в районе железнодорожного переезда в Таммисуо поступило в администрацию около 17 часов.

Дмитрий Самойленко, зам.главы администрации Выборгского района Эта схема сложилась исторически, устроена еще финнами. Естественно, сети требуют замены. Рано или поздно это должно было произойти. И хорошо, что произошло летом, а не в отопительный сезон. Плюс в последнее время достаточно частые были отключения электроэнергии из-за аварии на подстанции. Это порождает гидроудары, толчки при запуске насосов после остановки. Для сети, состояние которой близко к ветхому, это не очень хорошо. Одной из причин прорыва могло быть и это. Мы готовы оказать любое содействие Леноблводоканалу, чтобы исключить подобные происшествия в будущем. В том числе, на будущее необходимо рассматривать вопрос по дублирующей нитке.

Водопроводные сети на сегодняшний день находятся в зоне ответственности Леноблводоканал. Аварийные службы компании сразу приступили к вскрытию места прорыва. Только после этого можно будет понять, какой объем ремонтных работ необходимо будет произвести и сколько времени это займет. Пока работы затруднены водой, стекающей из магистрали. Специалисты говорят, на ликвидацию прорыва может уйти от 6 часов до суток. В любом случае, работы будут вести "до победного конца", в том числе и в ночное время.

С помощью автоцистерн уже обеспечен подвоз воды в больницы, детские сады и населению. Сделать заявку можно по телефону диспетчерской службы Леноблводоканала.