Выборг и Котка подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Выборг и Котку соединит морской путь.

Выборгская делегация, возглавляемая Геннадием Орловым - главой администрации Выборгского района - находилась сегодня в финском городе Котка. Обсуждались перспективы организации водных туристических маршрутов между Выборгом и Коткой. В результате было подписано Соглашение о намерениях сотрудничества сторон в сфере туризма.

Напомним, осенью 2018 года с инициативой по организации регулярного пассажирского сообщения между двумя городами выступила генеральный директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг. В частности, была запланирована разработка пассажирских и круизных рейсов Котка - Выборг.

"Организация водного сообщения между Выборгом и Коткой предоставит возможность совершить морскую прогулку в один из красивейших городов Финляндии. Кроме того, реализация этой идеи привлечет больше туристов в наш город и, как следствие, послужит экономическому развитию Выборгского района", - сказал Геннадий Орлов.