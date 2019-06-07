Выборг готовится отметить памятную дату

Выборг в этом году отмечает 75-ю годовщину освобождения города.

20 июня 1944 года завершилась продолжавшаяся 10 дней выборгская наступательная операция. В Городе воинской славы пройдет череда мероприятий, посвященных памятной дате. Подготовку к ним обсудили на заседании организационного комитета, в состав которого вошли руководители администраций городских и сельских поселений, представители выборгского гарнизона, Дома молодежи, комитета образования и других ведомств.