Выборг готовится отметить День города 

Праздничные мероприятия в честь Дня Выборга и Выборгского района пройдут 17 августа на нескольких площадках. Так, в полдень у центрального входа библиотеки Алвара Аалто развернётся "Территория молодежи". Организаторы обещают море позитива и приятных сюрпризов.

Там же в 14 часов стартует молодёжный фестиваль "Живой диалог".

В 13 часов у детской библиотеки начнется концертная программа "Волшебная страна Эльфов". Выступят юные выборгские исполнители эстрадной песни.

В 17 часов у библиотеки Аалто начнется концерт в рамках музыкального фестиваля "Киношлягеры Андрея Петрова". Перед зрителями выступят лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе, финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева и другие исполнители. Прозвучат песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" и многих других.