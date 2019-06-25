Самые прилежные школьники Выборга получили свои медали

54 выпускника из Выборгского района получили сегодня медали «За особые успехи в учении». Для них, их педагогов и родителей звучали сегодня слова поздравлений со сцены Дворца культуры.

Медалисты – это, безусловно, гордость всего района. Поэтому поздравить ребят пришли не только самые близкие, но и руководители муниципальных администраций, депутаты, директора школ.

Александр Петров, депутат МО "Город Выборг" Я награждал ребят и смотрел…. В них есть состояние сосредоточенности, целостности. Это импонирует. У них многое получится, если они не сбавят темпы. Они всегда будут помнить о Выборге, приезжать сюда, и по окончании учебы кто-то вернется. Нам, конечно, хочется, чтобы наши дети всегда возвращались домой.

Напомним, одиннадцатый класс в Выборгском районе в этом году окончили 586 юношей и девушек. Медалью "За особые успехи в учении" отмечены 54 выпускника. Больше всего медалистов подготовила гимназии №11 Выборга. Ее с отличием окончили 7 человек. Медаль позволит ребятам при поступлении в ВУЗы получить дополнительные баллы.