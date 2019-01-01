Валерию Савинову вручена благодарность от президента России

В преддверии празднования 92-й годовщины Ленобласти в Доме правительства состоялось награждение жителей региона, внесших значительный вклад в развитие области и страны в целом. В списке награжденных есть и представители Выборгского района. За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA-2018 благодарность от Президента РФ вручена Валерию Савинову - главе администрации Рощинского городского поселения.

Знака отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" удостоены заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин и председатель совета Рощинского потребительского общества Геннадий Барабанов.

Благодарностью губернатора Александра Дрозденко за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм были отмечены депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Выборгского района Павел Воробьев и Валерия Коваленко.