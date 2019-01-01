Валерий Ременюк представит читателю сборник своих рассказов

13 июня в библиотеке Алвара Аалто состоится презентация новой книги Валерия Ременюка «Байки нашего городка».

В программе - громкая читка избранных баек в исполнении автора, песни под гитару, ответы на вопросы, вопросы на ответы, дружеское общение, автограф-сессия. Начнется всё в 18 часов. Вход свободный!