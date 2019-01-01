Вакансии в учреждении по достройке проблемных объектов предложат дольщикам





Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил строительному блоку правительства при формировании кадрового состава регионального фонда содействия долевому строительству отдавать предпочтение самим участникам долевого строительства - конечно, при наличии соответствующей квалификации.

"Имея соответствующее образование и опыт работы, уверен, что именно дольщики станут самыми мотивированными и эффективными работниками нового государственного учреждения", – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Планируется, что фонд будет зарегистрирован к 1 августа, его штатная численность составит 16 человек. Организация создается для привлечения средств федерального бюджета через структуру АО "ДОМ.РФ" для организации завершения строительства домов, а также передачи готовых объектов дольщикам.

Для завершения проблемных объектов из бюджета Ленобласти в 2019 году запланировано направить 300 млн рублей, в 2020-м – 700 мл рублей, в 2021 году – 1 млрд рублей.