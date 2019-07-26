В воскресенье Выборг отметит День ВМФ

День Военно-Морского флота отметят в Выборге в воскресенье, 28 июля.

В 10:30 состоится возложение цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Апраксину на Петровской площади. В 12:00 на Рыночной площади начнется торжественная часть праздника, продолжит которую концертно-развлекательная программа "Отдать якорь" с участием ВИА "Полосатый рейс" (г. Санкт-Петербург).

В 13:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ зрителей ждет выступление детских творческих коллективов. В это же время неподалеку начнет работу полевая кухня.

Внимание: в этот день с 10:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской (от пр. Ленина до наб. 40-летия ВЛКСМ), а также перекрыта парковочная зона, расположенная между деловым центром "Виктория" и зданием рынка.