В выходные на выборгские кладбища пустят дополнительные автобусы

Ко дню празднования Троицы в Выборге по распоряжению районной администрации организуют дополнительные автобусные рейсы на городские кладбища.

15 и 16 июня автобус №8а будет следовать от улицы Спичечной по Ленинградскому шоссе до кладбища Кангас. Автобус №127а пойдет от автовокзала через Приморскую и Спичечную на кладбище в Верхне-Черкасово. Единые проездные билеты действительны.

15 июня:

№ 8а: 08:00; 9:10; 10:20; 11:30; 12:40; 13:50; 15:00.

№ 127а: 8:30; 10:15; 11:35; 12:50; 14:00.

16 июня: № 8а: 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:30; 13:20; 14:20; 15:20.

№ 127а: 08:30; 08:55; 09:40; 10:20; 11:20; 12:00; 13:00; 14:00; 15:10.