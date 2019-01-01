В выходные выборгских водителей поголовно проверят на трезвость

15 и 16 июня июня на территории Выборгского района пройдет операция «Нетрезвый водитель». Сотрудниками ДПС в заранее установленных местах будут проводить «сплошные» проверки транспортных средств с оценкой состояния каждого водителя.

Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, при наличии у инспектора оснований полагать, что человек за рулем нетрезв, он будет отстранен от управления и подвергнут освидетельствованию на состояние опьянения с помощью специального прибора. А при необходимости - будет направлен к врачам-наркологам для проведения медицинского освидетельствования.

В дорожной полиции напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.