  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Вчера, 15:58

В выходные выборгских водителей поголовно проверят на трезвость

15 и 16 июня июня на территории Выборгского района пройдет операция «Нетрезвый водитель». Сотрудниками ДПС в заранее установленных местах будут проводить «сплошные» проверки транспортных средств с оценкой состояния каждого водителя. 

Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, при наличии у инспектора оснований полагать, что человек за рулем нетрезв, он будет отстранен от управления и подвергнут освидетельствованию на состояние опьянения с помощью специального прибора. А при необходимости - будет направлен к врачам-наркологам для проведения медицинского освидетельствования.
В дорожной полиции напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тыс.  руб. с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Метки гибдднетрезвый водитель
Категории Лента Новостей