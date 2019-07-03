В субботу в Выборге пройдет очередной этап охоты за покрышками

24 августа в Выборге состоится акция по вывозу покрышек "Охота на колеса-2". Проводит ее группа "Зеленое будущее". Волонтеры призывают присоединиться к ним всех желающих. Особо ждут автомобилистов: покрышки нужно будет вывозить с четырех точек. Адреса, время и место сбора – на страничке организаторов.

Переработка собранных покрышек осуществляется на заводах "Эко-Плюс", "Премио Крамб", "Гриндэко" и "Консул".

Экоквест "Охота на колеса" проводится общественной организацией "Чистые Игры" при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.