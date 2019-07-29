В субботу на "Авангарде" пройдет спортивный праздник

3 августа, в субботу, на стадионе "Авангард" пройдет традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль", посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. Начало в 11:00.

В рамках мероприятия состоится Парад ветеранов спорта, спартакиада для команд предприятий и организаций Выборга и района. Также все желающие смогут принять участие во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" и попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. В программе – соревнования по теннису, тайскому боксу, волейболу, футболу среди дворовых команд избирательных округов города. Для детей будут работать надувные аттракционы.