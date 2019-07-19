В субботу Выборг простится с актрисой Галиной Кикибуш

На этой неделе Выборг потрясла печальная новость – скоропостижно скончалась одна из ведущих актрис государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" Галина Кикибуш. Начало творческой деятельности этой удивительной женщины связано с Рязанским государственным театром драмы. Там она отыграла четыре сезона. В 1998 году Галина Кикибуш переехала в Выборг и более 20 лет блистала на сцене "Святой крепости". Во многих постановках исполнила главные роли...