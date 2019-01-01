В субботу Выборг отдадут детям

В Международный День защиты детей - 1 июня - в Выборге на разных площадках пройдут праздничные мероприятия.

На Красной площади в 10:30 начнется флешмоб "Зарядись к лету!". Во Дворце культуры в 11:00 состоится концерт хореографического коллектива "Сюрприз". В это же время в Доме культуры начнется театрализованное представление с участием творческих коллективов города.

В полдень в городке аттракционов в центральном парке дадут старт праздничной программе "Должны смеяться дети!". В программе – презентация и мастер-классы по изготовлению сувениров на 3D-оборудовании от центра "ФабЛаб".Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, пройдут также в городских библиотеках и других учреждениях культуры.

Вниманию автомобилистов: в субботу с 10.20 до 11.00 и с 12.00 до 12.30 временно перекроют движение по улице Ушакова и проспекту Ленина – от улицы Димитрова до Красной площади.