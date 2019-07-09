В среду в центре города отключат электроэнергию

Филиал "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" информирует о том, что в связи с производством плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей, а также установке счётчиков технического учёта электроэнергии в среду, 10 июля, с 9 до 12 часов будет прекращена подача электроэнергии по адресу: набережная ВЛКСМ, 7;

с 10 до 17 часов - по адресам: пр. Ленина, д. 7, 9, 30, 32, 34; Московский пр.,13; бульвар Кутузова, д. 8, 10, 10А, 31; ул. Мира, 7А.

Работы выполняет ООО "Энергоконтроль". Специалисты просят извинить за причиненные неудобства и напоминают, что работы проводятся в целях обеспечения надежного электроснабжения.