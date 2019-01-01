В среду в центре Выборга не будет света

Филиал "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" информирует о том, что 3 июля с 9 до 17 часов связи с производством электромонтажных работ по установке счётчиков технического учёта электроэнергии будет временно прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: г. Выборг, ул. Первомайская, 2, 6, 8, 10/14; ул. Тургенева, 3, 5, 8, ул. Военная, 1, ул. Ульяновская, 13, 16, ул. Куйбышева, 11, 13, 15; Ленинградское шоссе, 21, 23, бульвар Кутузова, 47.

Работы выполняет ООО "Энергоконтроль".

Руководство филиала "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" приносит извинения за доставленные неудобства.