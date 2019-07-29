В среду в центре Выборга и в пос. Гвардейском не будет света

Филиал "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" информирует о том, что в связи с установкой счётчиков технического учёта электроэнергии 31 июля с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: ул. 3-я Бригадная,40; ул. 4-я Бригадная, 11, 20, 24, 25, 26А; ул. 5-я Бригадная,13, 15; ул. 6-я Бригадная, 5, 14; ул. Центральная, 28, 30; ул. Симоняка, 5.

Кроме того, с 9 до 15 часов отключат электроэнергию в центре города, по адресам: бульвар Кутузова, 2, 2А, 7, 9, 11, 16/11, 31, 33, 35, 36; ул. Васильева, 3, 5; Одесский пер, 3/4; ул. Крепостная, 47, 49; пр. Ленина, 38; ул. Мира,16, 17.

Телефон диспетчерской службы АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" 8 (81378) 2-33-71.