В сентябре РЖД протестирует электричку Петербург - Иматра

Компания "РЖД" планирует запустить пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в финский город Иматра. Планируется, что первая тестовая электричка прибудет из Северной столицы на станцию Иматранкоски 28 сентября. Как пишет YLE, речь идет о поезде нового типа, который может использовать в качестве топлива как дизель, так и электричество.

С помощью тестового поезда планируется изучить особенности маршрута, выяснить, какие задачи надо решить перед тем, как запустить на нем регулярное движение.

В настоящее время на станцию Иматра из России прибывают только товарные составы с древесиной. Пассажирские поезда ходят через станцию Вайниккала, (Лаппеенранта).